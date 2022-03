A Polícia Rodoviária Federal emitiu nesta quarta-feira (2) informe sobre a situação do ponto alagado da BR 364 em Rondônia, no trecho entre Ariquemes e Alto Paraíso. O Rio Jamari transbordou e as águas invadiram a rodovia, impedindo o tráfego durante vários dias. Segundo a PRF, DNIT e Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER-RO) concluíram o alteamento da pista nesta quarta, mas ainda são necessárias várias obras no trecho: sinalização, equipamentos de segurança e pavimentação. Com isso, o prazo final de entrega da obra é de 15 dias. O trecho estará aberto durante o dia com trânsito controlado pelo sistema Pare e Siga mas à noite o trânsito estará liberado nas duas faixas de rolamento.