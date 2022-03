Leo de Brito visita Hospital do Idoso e anuncia mais recursos

Atendendo ao convite do superintendente da Fundação Hospitalar do Acre, João Paulo Silva, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) visitou nesta quinta-feira, 3, o Hospital do Idoso para conhecer o funcionamento e as necessidades da unidade.

O hospital referência para atendimento prolongado de idosos no Acre funciona anexo a Fundação Hospitalar e tem 37 leitos. Atualmente, quatro médicos geriatras prestam serviço na unidade, além de nutricionistas e fonoaudiólogos. Segundo João Paulo Silva, a expansão dos serviços é urgente dada a alta procura. “Hoje, dada a procura, nós precisaríamos de no mínimo mais 50 leitos, a expansão dos serviços geriátricos é necessária e urgente”, disse.

A gerente do Hospital, Sneyla Silva dos Santos, relatou que dispõe de um estudo das maiores necessidades da unidade, sobretudo no que se refere a aquisição de equipamentos, e que vai oficializar o pedido ao gabinete do deputado.

Compromisso com a saúde

Leo de Brito destacou seu compromisso com a saúde e se comprometeu a destinar recursos para o Hospital do Idoso.

“Nós temos feito todo um trabalho não só com as prefeituras, mas com a secretaria de Saúde do Estado para melhorar a saúde da nossa população, nesse sentido, viemos aqui conhecer as necessidades da unidade, nossa população idosa tem aumentado e precisamos dar uma atenção especial a essa população. Me comprometi a abraçar essa causa e trazer novos investimentos para melhorar o serviço oferecido no Hospital do Idoso”, finalizou Leo de Brito.

O superintendente da Fundação Hospitalar agradeceu a visita do parlamentar. “A Fundhacre agradece a visita e a sensibilidade do deputado Leo, que já tem um histórico de ajudar a saúde com suas emendas. O Hospital do Idoso é uma prioridade de gestão do Estado e nós estamos pedindo apoio de todos os parlamentares, o Leo de pronto se colocou à disposição para ajudar e já vai destinar um valor, mediante estudo feito pela equipe técnicos da unidade, que vai apresentar ao parlamentar”, disse João Paulo Silva.