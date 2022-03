Governo do Acre busca parceria com o FBI para combater crimes transfronteiriços

Em sua última agenda institucional nos Estados Unidos, o governador Gladson Cameli esteve, na terça-feira, 1, no escritório do FBI (Departamento Federal de Investigação), na cidade de Miami. Além de conhecer o trabalho desempenhado pela Polícia Federal norte-americana, o gestor foi propor a parceria do órgão com as forças policiais do Acre.

Esta unidade específica do FBI é responsável por investigações de crimes federais, cibernéticos e contraterrorismo cometidos no Sul dos Estados Unidos, América Central e América do Sul.

Durante a apresentação feita ao governador e ao diretor operacional da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Ulysses Araujo, os agentes do FBI destacaram a relevância estratégica do Acre referente a fiscalização de suas fronteiras com Bolívia e Peru, assim como o enfrentamento aos delitos praticados nesta região.

Ao diretor do FBI em Miami, Cristopher Wray, Gladson Cameli falou sobre o atual cenário da segurança pública no Acre e reiterou o pedido para que o órgão norte-americano atue em parceria com as polícias estaduais por meio de operações conjuntas, intercâmbio de informações e inteligência, além da cooperação para treinamentos.

“Em nossa gestão, criamos o Gefron, que é o Batalhão de Fronteira. Nada melhor que procurar parcerias com quem realmente entende muito sobre esse assunto. Queremos estreitar nossas relações com o FBI e demais órgãos de investigação dos Estados Unidos para que possamos combater os crimes transfronteiriços praticados no nosso estado”.

No encerramento do encontro, o governador acreano foi condecorado com uma moeda de honra ao mérito do FBI.