Um edital para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em prestar consultoria para ações empreendedoras de Povos e Comunidades Tradicionais (P no arquipélago do Marajó (PA) está com inscrições abertas. Na ação serão investidos R$ 760 mil do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A publicação está no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (2). Os interessados têm até o dia 10 de abril para se inscrever.

A iniciativa é da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR/MMFDH) e integra o Projeto Caravana da Economia Criativa do Marajó, que prevê a realização de consultorias para ações de empreendedorismo desenvolvidos por PCTs dos municípios de Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure, no Pará.

“O desenvolvimento de ações voltadas para a potencialização de atividades empreendedoras de povos e comunidades tradicionais é um importante mecanismo para o enfrentamento da vulnerabilidade socioeconômica desses povos”, pontuou o secretário Paulo Roberto.

Para participar do certame é necessário estar habilitado na Plataforma +Brasil. Os selecionados deverão apresentar um plano de trabalho baseado em um termo de referência elaborado pela SNPIR, com informações referentes ao objeto do edital.