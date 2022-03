Divulgado edital para atuação de conciliador e conciliadora

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público nesta quinta-feira, 3, o Edital nº 06/2022da homologação final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais para o desempenho das funções de juiz leigo, juíza leiga, conciliador e conciliadora do Sistema de Juizados Especiais e para atuação de Conciliador e Conciliadora no âmbito das Varas de Família e Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Para o cargo de juíza leiga e juiz leigo, realizaram a prova 123 candidatas e candidatos, e apenas 33 abstenções. Já para a função de conciliadora e conciliador, 677 candidatas e candidatos realizaram as provas e 165 candidatos não se apresentaram. As provas ocorreram no dia 12 de janeiro de 2022. As inscrições foram abertas no dia 1 de novembro de 2021.

Acesse aqui.