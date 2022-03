O Brasil se destacou mais uma vez no ranking das melhores praias do mundo divulgado anualmente pela plataforma de viagens Tripadvisor. Com lugar cativo no prêmio Travelers´ Choice, os destinos Baia do Sancho, localizada em Fernando de Noronha (PE), e a Baia dos Golfinhos, na Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN), figuram novamente na lista ocupando o 7º e o 9º lugar, respectivamente. A Quarta Praia, em Morro de São Paulo (BA), estreia no ranking de 2022 com destaque, aparecendo na 4ª posição.

A lista classifica os destinos a partir da avaliação de milhares de viajantes de todo o mundo que indicam as melhores praias para se visitar. Confira o ranking completo AQUI.

“Este ano, três praias brasileiras tiveram destaque na lista da Tripadvisor, mas eu poderia listar outras tantas que deveriam ser incluídas neste ranking. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa, praias paradisíacas, paisagens que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. É muita beleza que merece ser conhecida, preservada e valorizada”, ressaltou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

PRAIAS – Não é à toa que a praia mais conhecida de Fernando de Noronha, a Baia do Sancho, apareça recorrentemente na lista da Tripadvisor. O atrativo é uma verdadeira preciosidade natural que oferece mais de 50 atividades para os turistas.

Localizado a 545 km de Recife (PE), o arquipélago de Fernando de Noronha é um dos destinos mais cobiçados por visitantes brasileiros e estrangeiros. Formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 quilômetros quadrados, o local é procurado para a prática de surfe, ecoturismo, turismo de aventura, passeios históricos, entre outros.

Já a Baía dos Golfinhos é sinônimo de tranquilidade e beleza, sendo considerada uma das praias mais preservadas da região de Pipa (RN). No destino, é possível observar o nado de golfinhos, que costumam receber os visitantes com saltos e acrobacias.

As águas cristalinas, os coqueirais, a areia clara, os mangues e as piscinas naturais, fazem da Quarta Praia, em Morro de São Paulo (BA), uma das melhores praias do mundo. O local atrai milhares de turistas todos os anos em busca de atrações em meio à natureza.

MELHORES DESTINOS – O Brasil já havia sido destaque na lista dos melhores destinos do mundo em quatro categorias do Travelers´ Choice 2022. Natal (RN) e Paraty (RJ) apareceram na lista de destinos em alta; o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) despontou com um dos principais locais para quem procura opções ao ar livre; São Paulo (SP) foi eleita uma das dez cidades do mundo para quem ama gastronomia; e Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SC) e Campos do Jordão (SP) para quem prefere destinos de sol.

O prêmio Travelers´ Choice 2022 ainda divulgará as categorias de melhores restaurantes, hotéis e atrações imperdíveis do mundo.