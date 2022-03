Prêmio Braztoa está com inscrições abertas até 11 de março

stão abertas até o dia 11 de março as inscrições para o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2022. Suspenso desde 2020, início da pandemia de Covid-19, a premiação volta em nova forma, sem a existência de categorias e observando a resiliência e seus resultados práticos no setor durante o período. Com o apoio do Ministério do Turismo, os finalistas serão anunciados no próximo dia 1º de abril e premiados durante cerimônia realizada na Serra Catarinense, no dia 10 do mesmo mês.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ressaltou a importância de premiações que tragam o reconhecimento de atores do setor de Turismo. “Passamos por tempos difíceis e desafiadores durante a pandemia e nada melhor do que reconhecer e prestigiar iniciativas que souberam atravessar esse momento e persistiram”, destacou.

Inscreva-se no portal do Ministério do Turismo.

Na edição deste ano, será observado o desenvolvimento de iniciativas sustentáveis em projetos que lhe permitiram sobreviver e se reinventar na pandemia e impactaram positivamente as pessoas, o planeta, e quais os resultados econômicos. O novo formato de avaliação foi desenvolvido a partir das ideias de especialistas que integram o corpo de jurados do prêmio.

Todos os vencedores, além de serem reconhecidos publicamente na cerimônia de premiação com certificado de participação e troféu, receberão o selo “Vencedor do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2022”, que conta com a chancela do Ministério do Turismo e de outras organizações representativas, e poderão integrar a Rede Braztoa de Sustentabilidade, composta pelos vencedores de todas as edições do Prêmio, jurados e representantes da entidade.

Os vencedores passarão a ser recomendados como parceiros de negócios para operadoras da associação e receberão voucher para participar como aluno de um minicurso da Academia de Excelência Braztoa com tema a ser definido pela entidade.

“A pandemia veio e interrompeu nossos projetos, mas como sonhos não se cancelam, apenas se adiam – e, muitas vezes, tornam-se melhores do que almejávamos – começamos a escrever um novo e inovador capítulo desta importante, atual e essencial parte da história da BRAZTOA e do nosso setor. Agradecemos a todos os parceiros que estão conosco nesta construção de um Turismo cada vez melhor”, afirma Roberto Haro Nedelciu, presidente da BRAZTOA.

SOBRE O PRÊMIO – Lançado em 2012 pela Braztoa, nas oito edições realizadas, o prêmio contou com mais de 799 iniciativas inscritas e 85 reconhecidas, provenientes de todas as regiões do Brasil. As categorias são avaliadas conforme os seguintes critérios: abordagem sistêmica em sustentabilidade; relevância para o negócio e o desenvolvimento local; inovação e abrangência do impacto e replicabilidade/escalabilidade.

Por Victor Maciel