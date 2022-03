Juliana Queiroz/Agência de Notícias do Acre –

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Programa Saúde Auditiva que faz parte do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), vem realizando consultas, acompanhamentos, para a população com suspeita ou com diagnóstico confirmado de perda de audição.

“Nosso programa atende todas as pessoas de faixas etárias, pacientes que tem dificuldade para ouvir em ambientes ruidosos, zumbidos, dificuldade para compreender a fala por sensibilidade ao som, dentre outros sintomas, realizamos também o reteste do teste a orelhinha e acompanhamento das crianças que tem algum indicador de risco, nosso foco é avaliação e reabilitação das deficiências auditivas de todos os públicos”, afirma a gerente de Assistência à Saúde do CER III, Soron Angélica Steiner.

O Programa de Saúde Auditiva do CER III já contemplou mais de 2 mil pessoas, tanto crianças, adultos quanto idosos. “Agradeço de uma forma carinhosa ao governo do Estado, pelo programa que tem nos ajudado bastante, nossa comunicação melhorou muito, tanto individual quanto no coletivo principalmente nos estudos do meu filho”, destaca a mãe do jovem Pietro, paciente do programa.

No serviço o paciente realiza avaliação com o médico otorrinolaringologista, os exames, o bera com ou sem sedação que é um exame que avalia todo o sistema auditivo, além de verificar a necessidade da seleção da prótese auditiva, após esses procedimentos o paciente passa para o acompanhamento e em alguns casos recebe estímulo por meio da terapia de fonoaudiologia.

O atendimento é feito no CER III, e para ter acesso ao agendamento o paciente precisa apresentar, encaminhamento médico, cartão do SUS, cartão Fundhacre e documento com identificação pessoal. Para mais informações entrar em contato no número: (68) 99203-2403 ou 99233-0570.