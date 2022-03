Reforma e ampliação do hospital de Mâncio Lima estão prontas

Há mais de uma década se arrastava a promessa de reforma do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima. Um desejo antigo, alimentado pela esperança de quase 20 mil manciolimenses, que a partir da segunda-feira, 7, poderão contar com uma das unidades de Saúde mais modernas do Estado. O sonho foi concretizado pelo governo do Acre e será entregue pelo governador Gladson Cameli.

Na tarde desta segunda-feira, 28, a reforma recebeu a última vistoria, realizada pelo titular da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Cirleudo Alencar, e membros da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), entre eles a coordenadora regional da pasta, Catiana Rodrigues.

Da qualidade da pintura às instalações de equipamentos, tudo foi inspecionado pelos gestores. A ideia é garantir a excelência dos trabalhos, que vão garantir maior oferta de serviços e tratamento mais humano à população.

Nesse sentido, a conclusão representa importante passo de um dos mais belos projetos da gestão de Cameli, que é manter vidas de acreanos.

“Em nome de Gladson Cameli anunciamos a conclusão de mais uma obra no estado, seguindo o planejamento de corrigir gargalos de administrações anteriores. Além de entregar qualidade em serviços, deixaremos à disposição da população um hospital que se tornará referência na região”, destacou Cirleudo Alencar.

Com investimentos de quase R$ 4 milhões, foram revitalizados dois blocos, com troca de cobertura, forro e piso, revestidas paredes e esquadrias, restauradas portas, banheiros e janelas, feitas demarcações dos espaços de mobilidade para deficientes físicos em tratamento, além de construída a fachada, a cobertura da recepção, a entrada de emergência e o laboratório da unidade.

Com oferta de exames laboratoriais e de imagens, além de consultas médicas e, futuramente, cirurgias eletivas, após habilitação do centro cirúrgico junto ao Ministério da Saúde (MS), a unidade representa, entre outros benefícios, um desafogo ao Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, que recebe pacientes dos sete municípios do Juruá e também do Amazonas, como Guajará.

A entrega do hospital em pleno funcionamento era prioridade para gestão de Cameli. “O esforço coletivo dos servidores da Seinfra e da Sesacre permitiu superar todos os desafios para deixar pronto um equipamento de suma importância para o Juruá. A área de saúde ganha um presente do governo do Estado”, ratificou Alencar.

Novos equipamentos para o Abel Pinheiro

A Sesacre segue investindo em novos equipamentos para estruturar o Bloco A. Em 2021, a pasta enviou ao Hospital mesas, armários, geladeiras e ares-condicionados. Às vésperas da reinauguração, utensílios como reanimadores, aspiradores, termômetros, oxímetros, além de mais quatro novos computadores foram entregues à unidade.