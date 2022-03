PMRB terá expediente só à tarde na Quarta-Feira de Cinzas

Em cumprimento ao decreto Decreto Nº 07 de 06 de janeiro de 2022, que edita o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2022, para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, a Prefeitura de Rio Branco, ratifica o ponto facultativo na segunda-feira, 28 de fevereiro e 1º de março, terça-feira, em alusão ao período de Carnaval-2022.

No dia 2 de março, quarta-feira de Cinzas, que representa o primeiro dia da Quaresma no calendário gregoriano, por determinação do prefeito Tião Bocalom, haverá expediente somente, das 12h às 18h, para todos os servidores municipais.

Segundo o secretário da Casa Civil Municipal, Valtim José, a Prefeitura nutre o compromisso de atuar em defesa da vida, mantendo-se firme no combate ao coronavírus, apoiando medidas para evitar a aglomeração de pessoas, com o intuito de evitar a proliferação da doença.

O secretário informa ainda que o atendimento nas URAPs do Município, durante o feriado de Carnaval, incluindo o sábado, dia 26 de fevereiro serão mantidos, com foco nos serviços de vacinação contra a covid-19 para adultos e crianças, 1ª, 2ª e dose de reforço e que apenas na terça-feira, 2, não haverá expediente na rede de Saúde do Município.

As unidades de referência para atendimento nos casos de síndrome respiratória durante o feriado prolongado são: URAPs Maria Barroso, no bairro Sobral e Cláudia Vitorino, no bairro Taquari, regional do Segundo Distrito. O atendimento será das 7h às 18h.