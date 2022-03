Equipe do Estado leva assistência a abrigo em Cruzeiro do Sul

Emilly Souza/Agência de Notícias do Acre –

Maria Shirley Pereira, moradora do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, foi uma das aproximadamente 28 mil pessoas atingidas pela cheia do Rio Juruá. Para passar o tempo no abrigo, a autônoma confecciona pulseiras e cordões de miçangas.

“Eu não tinha mais como sair pra vender, somos autônomos meu marido e eu, e não tínhamos como sair para trabalhar, foi então que procuramos a Defesa Civil. Não é fácil ter que sair de casa, sou moradora do bairro há nove anos e esse é o segundo ano que eu tenho que sair, mas eu creio que já deu tudo certo. Graças a Deus estamos sendo bem acolhidos pela equipe do abrigo, eles cuidam da gente com muito amor e carinho. Aqui continuo fazendo minhas pulseiras, tiaras e cordões pra vender”, disse.

Na manhã desta terça-feira, 1, uma equipe técnica composta pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDHM) Corpo de Bombeiros e Defesa Civil visitaram a Escola Dom Henrique Ruth que está funcionando como um dos abrigos para acolher as pessoas atingidas pelo transbordamento do rio Juruá. Aproximadamente sete mil famílias foram afetadas. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, 83 famílias estão em abrigos disponibilizados pelo município.

“Trouxemos nossa equipe da atenção primária que estará junto à Secretaria Municipal de Saúde, para a avaliar o atendimento as famílias atingidas pela cheia. Os abrigos estão recebendo todo suporte necessário e as pessoas estão sendo testadas para a covid-19 “, destacou a secretária adjunto de Saúde, Muana Araújo.

Foi apresentado à equipe os dados relacionados às famílias desalojadas, o nível do rio e a situação dos abrigos. O governo do Acre, por meio da SEASDHM, em parceria com o Deracre, enviou para o município 300 cestas básicas, 100 colchões, 500 kits de higiene pessoal e 250 kits de limpeza.

“Viemos acompanhar a situação e principalmente trazer os serviços para a população. Devemos ter um olhar especial para essas famílias que estão passando por esse momento delicado que é ter que sair de suas casas. O Estado prestará todo suporte necessário”, ressaltou a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima.

O comandante geral do Corpo de Bombeiro, coronel Carlos Batista, enfatizou que a corporação está em parceria com a Defesa Civil do munícipio e estão acompanhado os níveis de chuva e as equipes estão à disposição da população para auxiliar na saída de suas casas