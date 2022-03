Quem passeia pelo interior de São Paulo, pode conhecer quatro capitais nacionais percorrendo menos de 500 quilômetros. É simples. Basta começar por Holambra, a Capital Nacional das Flores. Seguindo 50 km para oeste, encontrará Limeira, a Capital Nacional da Joia Folheada. Mais 85 km para o norte, chega-se à Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração, Porto Ferreira, e com 53 km para oeste, à Capital Nacional da Tecnologia, São Carlos.

As cidades paulistas fazem parte da lista de 40 municípios brasileiros que receberam nos últimos anos títulos de capital nacional oficializados por lei federal (veja o mapa interativo). O primeiro a ter o reconhecimento por lei foi Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que se tornou a Capital Nacional da Literatura, pela Lei 11.264, de 2006, por ser sede da Jornada Nacional da Literatura desde 1981. O mais recente foi Ijuí, também no Rio Grande do Sul, que ganhou o título de Capital Nacional das Etnias pela Lei 14.280, de 2021.

Interessados em também conquistar seu título federal, outros 145 municípios contam com projetos apresentados no Senado e na Câmara, às vezes nas duas Casas, para receber a homenagem. Mas o que há de tão vantajoso nessas denominações?

— Não tenho dúvida de que esses títulos têm um grande atrativo de natureza social e de natureza econômica — assegura o senador Esperidião Amin (PP-SC), autor da Lei 14.255, de 2021, que homenageou Urupema, e da Lei 13.818, de 2016, que concedeu a Laguna, também em Santa Catarina, o título de Capital Nacional dos Botos.

Ele explica que, no caso de Laguna, a cidade e apenas outras duas no mundo (Mauritânia, na África, e Mianmar, na Ásia) desenvolvem a pesca da tainha em cooperação com o golfinho da espécie Tursiops truncatus, o boto pescador.

— Isso significa um atrativo turístico e uma grande responsabilidade ambiental. O espaço ambiental para o boto viver teve de ser ampliado e só isso já significa a criação de uma regra ambiental, consequência de a cidade ser capital nacional — exemplifica.

O título de Capital Nacional dos Botos fez com que Laguna, em Santa Catarina, ampliasse a proteção à espécie (foto: Elvis Palma/Prefeitura de Laguna)

Amin é autor de outras duas propostas semelhantes: para Irineópolis ser a Capital Nacional do Trator (PL 1.039/2020) e para que Itajaí seja a Capital Nacional da Pesca (PL 5.226/2019).

O senador esclarece que cada iniciativa tem um impacto diferente na cidade homenageada. A ideia de transformar Irieónopolis na Capital Nacional do Trator, por exemplo, não surgiu por conta do tamanho da frota de veículos, mas do desfile de tratores de uso rural que ocorre na cidade desde 2013.

— É uma festa que comemora a pequena propriedade rural, porque cada uma é dona do seu trator. O agricultor conseguiu uma pequena propriedade, conseguiu conquistar um patrimônio seu, e isso é motivo de orgulho. Para ele e para Santa Catarina, que tem o maior número de pequenas propriedades rurais rentáveis. Isso é o reconhecimento de uma política pública de longa data.

