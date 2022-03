Vacinação especial de Carnaval vai até quarta. Saiba onde

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa como vai funcionar o cronograma de vacinação no Feriado de Carnaval na capital acreana.

Vão estar disponíveis imunização no sábado, 26, segunda-feira, 28 e quarta-feira, 02/03, das 08h às 16h, para a população de 18 anos ou mais com primeira, segunda e dose reforço; para adolescentes com primeira e segunda dose e para crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose.

A secretária da Semsa, Sheila Andrade, ressaltou que o objetivo é melhorar as coberturas vacinais e garantir a proteção da população rio-branquense. Segundo ela, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos ainda não está no ideal, apenas 12% foram vacinadas. “A nossa proposta como Prefeitura Municipal é essa, aproveitar o feriadão e os pais ou responsáveis irem com os filhos, crianças, para se vacinarem. A cobertura das crianças ainda não está no ideal, mas creio que nesse feriado, os pais irão se vacinar e levar os filhos para se vacinarem também”, disse a secretária.

Sheila Andrade frisou ainda que as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) que são pontos de referência para atendimento de Síndrome Gripal e Covid-19, Maria Barroso, localizada na Sobral, e Cláudia Vitorino, localizada na entrada do Taquari, vão abrir normalmente durante o sábado, das 07h às 20h. De acordo com a secretária, a partir de segunda-feira o horário de funcionamento vai mudar. “As nossas duas Uraps que são pontos de referência para Síndrome Gripal e Covid-19 vai abrir no sábado, normalmente, de 07h às 20h. A partir de segunda vai ter uma pequena mudança, devido aos casos terem baixado bastante. A Urap Maria Barroso, localizada na Sobral, e Urap Cláudia Vitorino localizada na entrada do Taquari, vão funcionar das 07h às 18h, só não na terça-feira”, frisou a secretária.

Cronograma de vacinação

Sábado (26/02/2022) – Vacinação das 08h às 16h

Urap Ary Rodrigues

Urap Eduardo Assmar

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Vila Ivonete

USF Elpídio Moreira Souza

Segunda-feira (28/02/2022) – Vacinação das 08h às 16h

Urap Eduardo Assmar

Urap Hidalgo de Lima

Urap Vila Ivonete

USF Cidade do Povo

Terça-feira (01/03/2022) – Vacinação suspensa devido ao feriado de carnaval

Quarta-feira (02/03/2022) – Vacinação das 08h às 16h

Policlínica Barral y Barral

Urap Ary Rodrigues

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

USF Elpídio Moreira Souza