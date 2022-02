Governo compra rastreadores via satélite na tentativa de ampliar proteção de terras indígenas do Acre

Fundação Nacional do Índio (Funai) adquiriu 62 rastreadores via satélite para serem utilizados em ações de fiscalização e vigilância em Terras Indígenas da Amazônia Legal. A iniciativa visa otimizar os trabalhos e aprimorar atividades como monitoramento, comunicação e mapeamento geográfico durante as operações de proteção territorial.

O objetivo também é aumentar a segurança dos servidores, pois o equipamento permite verificar a localização das equipes, que podem enviar mensagens durante as ações em campo. Os equipamentos foram adquiridos com recursos da Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) e da Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), com apoio da Coordenação-Geral de Geoprocessamento, todas vinculadas à Diretoria de Proteção Territorial (DPT).

Os dispositivos serão manuseados por servidores da Sede e das unidades descentralizadas da Funai nos diferentes estados envolvidos em ações fiscalizatórias e de combate a ilícitos. Parte dos itens serão destinados às 11 Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental, descentralizadas em 29 Bases de Proteção Etnoambiental (Bapes) instaladas estrategicamente em Terras Indígenas da Amazônia Legal, e parte a Coordenações Regionais (CRs) dos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre.

“O envio de 31 rastreadores para as Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs) tem como finalidade manter a eficácia das ações finalísticas de monitoramento territorial de grupos indígenas isolados e também de promoção dos direitos de comunidades de recente contato”, explica o coordenador-geral substituto de Índios Isolados e de Recente Contato da Funai, Geovanio Oitaia Pantoja.

Na quinta-feira (24), no auditório da Sede da fundação, em Brasília, servidores da CGIIRC e da CGMT participaram de um treinamento voltado a instruções de manuseio e operação do equipamento, que apresenta, entre outras funcionalidades, a geração de relatórios e a transmissão de coordenadas no Sistema de Posicionamento Global (GPS).

Estiveram presentes também servidores das CRs Centro Leste do Pará (PA), Cuiabá (MT), Ji-paraná (RO), Médio Purus (AM), Alto Solimões (AM), Guajará-Mirim (RO), Alto Purus (AC), Rio Negro (AM), Cacoal (RO) e Baixo Tocantins (PA) e das FPE’s Awá, Cuminapanema, Envira, Guaporé, Madeirinha Juruena, Madeira Purus, Médio Xingu, Uru-Eu-Wau-Wau, Vale do Javari e Yanomami e Ye´kuana. Para essas equipes, os comunicadores são fundamentais, tendo em vista a realização de trabalhos em locais remotos, de difícil acesso e fora do alcance de cobertura da rede de celular.