Escola de Informática proporciona aprendizagem flexível no AC

A partir de uma metodologia interativa e personalizada, o programa Escola Aberta de Informática do Senac Acre oferece ensino que valoriza a flexibilidade e a autonomia necessária para que o aluno alcance seus objetivos, por meio de laboratórios modernos e orientadores educacionais que acompanham integralmente a evolução do aluno.

A Escola Aberta oferta um leque de cursos como, por exemplo, de informática básica para alunos que buscam ter o primeiro contato com computadores e pretendem ir além em adentrar nos softwares mais avançados. São cursos de Windows e Internet, PowerPoint, Word, Digitação Aplicada à Informática, Excel Básico e Avançado, Adobe Photoshop e CorelDraw. E tudo isso com preços acessíveis.

O gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional do Senac Acre, Hildo Almeida explicou que o destaque desta metodologia é a flexibilidade, pois o aluno pode programar sua aprendizagem, conforme o que, como e em quanto tempo deseja aprender. “Na Escola Aberta o aluno aprende a usar os principais softwares de maneira flexível, ou seja, não há a necessidade de completar a turma. Realizou a matrícula, já pode começar a estudar”.

Almeida reforça que estes são cursos importantes para o futuro profissional e que, com o acompanhamento do orientador e apoio do material didático, o aluno desenvolve as atividades propostas para o curso contratado. “Como exemplo temos o curso de Digitação, muitas pessoas acham que para digitar não existe técnica, mas existe e isso é importante para ter agilidade e acento dentro da técnica correta para isso”, enfatiza.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se direcionar a unidade do Senac que deseja realizar o curso portando RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade. Para menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado dos pais ou algum responsável no ato da matrícula.

Em Rio Branco, a unidade que oferta cursos pela metodologia da Escola Aberta de Informática é o Senac Palácio do Comércio, localizado na Avenida Ceará, 3.258 Bairro Abraão Alab. Mais informações pelo telefone 3301-5868. No município de Cruzeiro do Sul, a unidade do Senac fica localizada na avenida Lauro Müller, 1932 Bairro Artur Maia, telefone 3322-2210. Já em Feijó fica situado na Avenida Plácido de Castro, 579, Centro, telefone 3463-3338, ou clique e acesse a agenda de cursos e saiba mais.