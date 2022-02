Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu no final da tarde deste domingo, 27, um criminoso que acabara de efetuar um roubo no ramal do Mutum, na área rural de Rio Branco. A ação foi bem sucedida graças ao uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), os populares “drones”, adquiridos recentemente pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

A guarnição estava em patrulhamento na região, quando visualizou uma motocicleta às margens da via, ainda com a ignição acionada. Enquanto averiguavam a situação do veículo, uma guarnição do 3º Batalhão da PMAC chegou informando um roubo naquela região, com emprego de arma de fogo, no qual a motocicleta havia sido levada pelo criminoso.

Com o uso de drones, os militares do BPA em poucos instantes localizaram o ponto exato onde o autor estava escondido, deitado ao solo em uma região de densa vegetação para não ser visto pelos policiais. Na ação, todos os objetos roubados pelo homem foram recuperados, e o agente conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para responder pelo crime.

O uso de drones faz parte de um processo de modernização da Polícia Militar do Acre, que conta com a nova ferramenta nas atividades operacionais diárias. Os militares participaram de capacitações para operar os equipamentos, que já estão sendo utilizados no planejamento da Diretoria Operacional da instituição (DIROP), com resultados positivos observados já durante este carnaval.