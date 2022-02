Por Mariá Thaumaturgo/Agência de Notícias do Acre

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), ofertou o curso Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solenes Públicos. Com início no dia 14 de fevereiro, a capacitação voltada especialmente para servidores das secretarias de Estado que trabalham, de alguma forma, com o público e cerimoniais, teve seu encerramento na última sexta-feira, 25.

O curso, com carga horária de 40 horas aulas, teve como instrutor Raphael Batista, servidor da Defensoria Pública do Estado, e visou a capacitação dos servidores quanto a compreensão da importância e o respeito às legislações vigentes para o uso dos símbolos nacionais, às normas de precedências, a importância, concepção, planejamento e execução de qualquer evento institucional.

O cerimonial é um dos principais instrumentos da diplomacia, por consistir na observância de certas formalidades, na expressão de boas maneiras entre as nações e na regra essencial das relações humanas. Para a participante do curso, Kellen Mendes, Gestora de Políticas Públicas, o curso foi bastante proveitoso: “A capacitação foi no foco do cerimonial, que é essa necessidade de sensibilizar os procedimentos, com responsabilidade, disciplina e qualidade, para que tudo resulte em firmar a imagem da organização”.