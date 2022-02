Equiparação eleva 167% valor de diárias na Câmara de Rio Branco

Com 11 votos favoráveis, os vereadores da Câmara de Rio Branco aprovaram nesta quinta-feira (24) a alteração do Projeto de Resolução para unificar as diárias de vereadores e servidores do poder legislativo.

Com a aprovação os servidores que antes recebiam uma diária no valor de R$ 187,00 para deslocamento dentro do Estado e o valor de R$ 493,29 fora do Estado, passarão a receber os valores iguais às diárias pagas aos vereadores que são: R$ 500,00 dentro do Estado e R$ 939,54 para deslocamento fora do Estado.

Nas viagens internas, apenas para efeito de comparação, o valor foi aumentado em 167%.

O presidente da casa, vereador Cap.N.Lima justificou a alteração aplicando o principio da igualdade entre as pessoas e afirmou que quanto à adequação orçamentária e financeira, o projeto não gera aumento de despesas, porém necessitará da revisão do planejamento quanto aos deslocamentos de servidores e vereadores a serviço.

“Todas as viagens são autorizadas pela presidência, o servidor pode pedir a capacitação e o financeiro irá avaliar o impacto para eu poder autorizar, de fato, nós estamos alterando a resolução porque não faz sentindo essa diferenciação, uma vez que os custos com hotel e alimentação são os mesmos.

Assessoria de Imprensa da CMRB