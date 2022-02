Câmara assina contrato com a Caixa para serviços financeiros

A Câmara Municipal de Rio Branco e a Caixa Econômica Federal celebraram na manhã desta sexta-feira (25) a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Financeiros que possibilitará a centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo poder legislativo, que hoje representa 225 servidores, abrangendo os servidores ativos, inativos e pensionistas. A parceria também irá possibilitar créditos a favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que tenha o vinculo empregatício com a Câmara.

O presidente da Câmara, Cap. N.Lima enalteceu a parceria firmada e na ocasião também anunciou o Convênio com a Caixa Econômica com o objetivo de Fiscalização de Obras Públicas do qual irá fornecer os laudos técnicos de legalidade financeira para a construção da sede do parlamento mirim.

“Essa é uma parceria que todos ganham, os funcionários da casa terão a garantia de um atendimento diferenciado com a equipe da caixa com a oferta de produtos e serviços que atendam a necessidade de cada um, e, além disso, esse convênio é de suma importância, pois a Caixa irá firma a legalidade de todas as transações financeira que vamos receber para concretizar o sonho da sede própria deste poder. Nosso compromisso e deixar essas parcerias firmadas para que a próxima gestão dê continuidade”, disse o presidente.