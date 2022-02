As equipes da Rede de Atenção à Saúde, do Departamento de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar e da Divisão de Apoio Diagnóstico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizaram, na quinta-feira, 24, uma visita técnica na Unidade Mista de Acrelândia, no interior do Acre, para discutir a disponibilização de serviços laboratoriais na referida unidade.

De acordo com a chefe do Departamento de Atenção Ambulatorial, Janaína Negreiros, durante a visita foi firmada uma parceria entre a Sesacre, por meio da Unidade Mista, e a Secretaria Municipal de Saúde, que visa o fornecimento de exames laboratoriais para a população, com a colaboração do Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

“Em um primeiro momento viemos conhecer as instalações e necessidades da unidade. Agora estamos firmando essa parceria e nos organizando para que, em março, esses serviços já comecem a funcionar”, explicou Negreiros.

A Divisão de Apoio Diagnóstico é a responsável pelo levantamento e viabilização de implantação de novos diagnósticos, bem como pela padronização e organização dos serviços, apoiando na melhoria dos laboratórios e ajudando a implementar salas de coleta em unidades e municípios que necessitam.

Para a gestora, a disponibilização dos atendimentos laboratoriais “é um grande avanço para a população, uma vez que esses serviços não eram oferecidos anteriormente”, destaca.

As equipes de gestores da Sesacre foram acompanhadas pelo secretário de Saúde do município, Vitor Martineli, e pela gerente-geral da Unidade Mista, Maria Aparecida de Oliveira.