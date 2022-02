O governo do Estado enviará neste sábado, 26, uma equipe composta por militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para prestar apoio e verificar a situação dos caminhões com destino ao Acre que estão impedidos de seguir viagem devido a inundação de um trecho de aproximadamente 500 metros da BR-364, em Rondônia.

O principal objetivo da missão é verificar a situação das cargas e propor alternativas para que o tráfego de veículos seja restabelecido. Um dos integrantes da equipe acreana é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista.

Trecho alagado da BR-364, em Rondônia. Passagem de veículos está bloqueada há dois dias. Foto: G1

“Com a experiência que adquirimos durante 62 dias na enchente do Rio Madeira, em 2014, vamos para lá com a tarefa de sugerir, encontrar um meio e fazer com que os veículos, principalmente os que estão transportando cargas, possam passar por aquele trecho com segurança”, afirmou.

Mesmo cumprido agenda institucional fora do país, o governador Gladson Cameli segue atento acompanhando a situação. “A BR-364 é a nossa única ligação terrestre com as demais regiões e precisamos agir rápido para que o abastecimento de produtos no Acre não fique comprometido por causa desse fechamento”, afirmou.

Há dois dias, a rodovia está fechada por causa do transbordamento do Rio Jamari, entre as cidades de Itapuã do Oeste e Ariquemes. No local, a água está 1,60 metro acima do nível da pista, impedindo a passagem de qualquer tipo de veículo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, filas quilométricas se formaram nos dois sentidos da estrada.