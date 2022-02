Energisa premia sorteados na Promoção “1 Ano de Conta Grátis”

Já imaginou ficar um ano sem pagar a conta de energia elétrica? Se você ainda não participou da Promoção 1 Ano de Conta Grátis, aproveite que ainda dá tempo, pois o cadastro pode ser realizado até o dia 31 de março. O sorteio é realizado todo mês entre os clientes que pagarem a fatura pelo QR Code PIX. Já foram 50 clientes sorteados nos 11 estados onde a Energisa atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

No Acre, 02 clientes receberam o certificado de premiação que garante um ano de conta grátis, a ser usufruído exclusivamente na unidade consumidora cadastrada na promoção. Paula Estefania Soares Brasil e Ricardo da Costa Rocha foram os primeiros clientes premiados.

A entrega do certificado de premiação aconteceu nesta quarta-feira, 24.02, na sede da Energisa Acre em Rio Branco, com a participação do diretor-presidente José Adriano Mendes Silva.

A promoção é válida em todos os Estados onde a Energisa atua em distribuição de energia elétrica. Podem participar os clientes da categoria “Pessoa Física” que fizerem o pagamento pelo QR Code do PIX disponível na fatura impressa de energia.

Cada conta paga garante ao cliente um número para concorrer no sorteio. O cliente deve se cadastrar no site www.anodeconta.com.br e aguardar para receber o seu número da sorte. É importante ler todo o regulamento, que está disponível no site, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio que pode ser de até R$ 5 mil/ano.

Praticidade a qualquer hora do dia

A Energisa foi pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Por meio dessa ferramenta, o cliente tem a praticidade de fazer o pagamento da conta de luz em menos de dez segundos, a qualquer hora do dia, até mesmo nos finais de semana e feriados, usando apenas aplicativos do celular, inclusive o Energisa ON que está disponível nas lojas de app.

Gostou da novidade, mas ainda tem dúvidas? Contate a Energisa pelos canais de atendimento:

Site: www.anodeconta.com.br

Energisa On - aplicativo para celular

Gisa (assistente virtual do WhatsApp) - (68) 99233-0341

Call Center – 0800 647 7196

