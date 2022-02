O governo do Acre, por meio do Depasa, está disponibilizando um carro-pipa para reforçar o abastecimento de água em todo o município de Tarauacá. O objetivo é garantir água potável aos moradores das localidades que tiveram o abastecimento comprometido pela cheia dos rios da região.

Quando ocorre uma inundação, boa parte das ligações domiciliares ficam submersas, o que acaba prejudicando o serviço de abastecimento. O carro-pipa é uma alternativa para garantir água potável. “No caso de Tarauacá, a distribuição ocorre em pontos estratégicos, onde as pessoas podem receber a água para atender necessidades de higiene e alimentação”, explica o gerente do Depasa no município, Leandro Nascimento.

O carro-pipa, que atualmente reforça o abastecimento de água na cidade, foi disponibilizado para o Depasa local durante a alagação de 2021. Considerando as especificidades e necessidades do local, o veículo permaneceu no município para atender situações emergenciais.

Desta vez, como ocorreu também em ocasiões anteriores, para amenizar os efeitos da cheia, o governo de Estado tem mantido várias frentes de serviço para prestar auxílio às pessoas que tiveram suas casas inundadas. Em Tarauacá, as ações mobilizam equipes das secretarias de Estado de Saúde e Assistência Social, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, e contam com a parceria da prefeitura, Defesa Civil e órgãos de assistência do Município.

O trabalho se estende ao Jordão, onde a cheia do Rio Tarauacá também causou transtornos, chegando a romper pequena parte tubulação da rede de distribuição de água. “Felizmente identificamos logo o problema. A rede que quebrou recebeu reparo imediato, e no mesmo dia pudemos restabelecer o abastecimento”, esclareceu o gerente do Depasa no município, Ducílio Gomes.

Durante a vazante, o esforço foi para retornar a tubulação e flutuante ao nível do rio, que desceu rapidamente. Por medida de segurança, o trabalho dos mananciais e sistemas de abastecimento seguem com atenção máxima em todo interior do estado durante o período chuvoso.

Ainda no Jordão, o governo do Estado, por meio da Assistência Social, realiza a distribuição de fardos de água potável, além de cestas básicas, colchões e kits de limpeza.