O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas em cargos de Analista Administrativo, Analista Ambiental e Técnico Ambiental da carreira de Especialista em Meio

Ambiente.

O resultado está disponível no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23/2) e pelo portal do Cebraspe, organizador da seleção. Os que não concordarem com os resultados têm das 10h de 23 de fevereiro às 18h de 24 de fevereiro para interpor recurso contra a nota atribuída, também pelo site da banca.

O resultado final da prova discursiva e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência está previsto para 15 de março.

Acesse o resultado https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBAMA_21/arquivos/ED_4_2021_IBAMA_RES_FINAL_OBJ_PROV_DISC.PDF