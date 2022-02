Governo realiza campanha de arrecadação para auxiliar vítimas das enchentes; saiba como ajudar

Diante do cenário de enchente que atinge o Acre, o governo do Estado tem agido de diversas formas, na busca de suprir as necessidades da população. Uma das ações realizadas é a campanha de arrecadação lançada esta semana, uma parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e do Gabinete da Primeira-Dama.

Trata-se de um convite para a população ser solidária e ajudar as vítimas das cheias que estão afetando as cidades acreanas. São requeridos materiais de higiene e limpeza, roupas, calçados, fraldas e alimentos.

Caso haja o desejo de realizar uma doação em dinheiro para aquisição de algum desses itens, a quantia pode ser depositada na conta do Banco do Brasil de agência: 35505, conta corrente: 100-7.

A sede da SEASDHM em Rio Branco é o ponto de arrecadação da campanha, na Avenida Nações Unidas, nº 2731, no bairro Estação Experimental.

Para mais informações, acesse, por meio do Whatsapp, o plantão de doação: (68) 99215-5975.