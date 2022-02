A Energisa realiza investimentos em ações programadas de manutenção na rede elétrica como forma de sempre garantir o fornecimento de energia de qualidade. Somente em 2021, mais de 1,3 mil manutenções foram realizadas na rede elétrica no Acre. A manutenção preventiva contribui para a melhoria do serviço fornecido e reduz a incidência de ocorrências de falta energia.

Além dos investimentos na manutenção preventiva, em 2022, a Energisa Acre investirá mais de 419,7 milhões em obras com a instalação de novos equipamentos de alta tecnologia, construção de novas linhas e redes e ampliação de subestações, aumentando a confiabilidade do fornecimento de energia.

“Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substituí-los por novos e mais modernos, antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura. Para realizar a manutenção ou construção na rede elétrica, a equipe técnica especializada utiliza ferramentas e métodos de trabalho avançados que possibilitam realizar a intervenção com a rede energizada, sempre que possível, evitando a realização de desligamentos da rede elétrica. Para isso, as equipes, chamadas de “equipes de linha viva”, recebem diversos treinamentos e utilizam equipamentos de proteção individual específicos para esse tipo de trabalho, com atenção total na segurança”, explica o gerente do Departamento de Operação da Energisa Acre, Anderson Rodrigues.

Para a realização do desligamento da rede de forma programada, a Energisa informa os clientes com 72 horas de antecedência sobre o desligamento programado por meio de avisos em rádios, cartas e envio de SMS. O intuito é que os clientes possam se planejar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada.

Nos avisos de desligamento programado, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto. O desligamento da rede elétrica é adotado para garantir a segurança dos profissionais da empresa e, também, da população.

Além do desligamento programado, que é uma melhoria na rede elétrica, o sistema pode ser interrompido por um desligamento emergencial, muitas vezes causado por ações climáticas ou mesmo acidentes de trânsito. Nesses casos, é preciso atuar de forma rápida e não há tempo hábil para informar os clientes sobre a necessidade de desligamento da rede.

“Nessas situações, tentamos realizar o reparo no menor tempo possível, porém, adotando todas as medidas de segurança para preservar tantos os profissionais quantos os clientes. Para isso, usamos tecnologias e equipamentos que ajudam a reduzir o tempo do serviço, contudo, sempre que houver falta de energia não programada, os nossos clientes devem entrar em contato com a Distribuidora”, aponta Anderson.