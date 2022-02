CONVOCAÇÃO: Estado chama candidatos aprovados nos processos seletivos do Detran e Iapen

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), convoca, por meio dos editais Seplag/Detran Nº 017 e Seplag/Iapen Nº 026, os candidatos aprovados nos processos seletivos simplificados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), para a entrega de documentação e assinatura de contratos.

Os candidatos do processo seletivo do Iapen devem comparecer até o dia 18 de março de 2022, das 8h às 13h, no Iapen, situado na Rua Coronel Fontenele de Castro, bairro Estação Experimental, em Rio Branco, para a entrega da documentação solicitada.

Já os candidatos aprovados no processo seletivo do Detran, devem comparecer para a entrega de documentos até o dia 18 de março de 2022, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, em um dos seguintes endereços:

Município

Posto de Inscrição

Endereço

Brasileia Sede da 6° CIRETRAN Rua 12 de outubro, 635 – Três Botequins

Cruzeiro do Sul Sede da 1° CIRETRAN Av. Copacabana, 658 – Floresta

Rio Branco Sede do DETRAN Avenida Ceará, 3059 – Jardim Nazle

Sena Madureira Sede da 4° CIRETRAN Rua Augusto Vasconcelos, 600 – Cidade Nova

Para acesso à documentação e mais informações, confira aqui os editais:

Seplag/Detran Nº 017

Seplag/Iapen Nº 026