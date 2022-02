Em apoio à Prefeitura de Jordão, o governo do Acre, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), realizou nesta quinta-feira, 24, o envio de insumos à comunidade de Novo Porto.

Em meio ao momento crítico das cheias, o apoio logístico do Estado dá maior celeridade na assistência aos moradores das comunidades isoladas. O único acesso a Novo Porto se dá por via fluvial, para o município Tarauacá. A comunidade fica localizada no Rio Muru, distante 50 km em linha reta do município do Jordão. A viagem de helicóptero é realizada em aproximadamente dez minutos de voo, partindo de Jordão.Além do hipoclorito de sódio enviado pela Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre), também foram transportados medicamentos remetidos pela prefeitura para a unidade de saúde daquela localidade.

O coordenador do Centro, major Samir Freitas, entende que esse tipo de ação é fundamental para levar auxílio às comunidades, perceber a dimensão do impacto da enchente na vida das pessoas e compreender as necessidades decorrentes da cheia repentina dos rios. Então pode-se realizar um levantamento realista e auxiliar no que for necessário.

“Nós nos sentimos com a sensação de dever cumprido, ao vir aqui e poder ajudar da forma que for preciso para minimizar os estragos que essas famílias sofreram”, afirma.

O major destaca que, em virtude de não existir disponibilidade de combustível aeronáutico em alguns pontos, o Ciopaer monta uma logística própria para realizar as operações nas comunidades. “É uma tarefa difícil, mas nos fazemos presentes aqui, neste momento, para auxiliar essas comunidades”, relata.