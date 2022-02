Invasão da Rússia destrói bases militares e pistas na Ucrânia

A invasão da Rússia na Ucrânia nesta quinta-feira aconteceu por terra, ar e mar, confirmando os temores do Ocidente com o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Mísseis russos caíram em grande quantidade sobre cidades ucranianas. A Ucrânia relatou colunas de tropas cruzando suas fronteiras nas regiões Leste de Chernihiv, Kharkiv e Luhansk, e desembarcando por mar nas cidades portuárias de Odessa e Mariupol, no Sul.

A invasão da Rússia na Ucrânia nesta quinta-feira aconteceu por terra, ar e mar, confirmando os temores do Ocidente com o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Mísseis russos caíram em grande quantidade sobre cidades ucranianas. A Ucrânia relatou colunas de tropas cruzando suas fronteiras nas regiões Leste de Chernihiv, Kharkiv e Luhansk, e desembarcando por mar nas cidades portuárias de Odessa e Mariupol, no Sul.

Explosões podem ser ouvidas antes do amanhecer na capital Kiev. Tiros ecoaram, sirenes soaram por toda a cidade e a rodovia ficou congestionada com o tráfego, enquanto os moradores tentavam fugir.

Há relatos de uma coluna de fumaça subindo próxima à sede da inteligência do Ministério da Defesa ucraniano no centro da capital. Testemunhas viram pessoas uniformizadas tentando apagar o fogo. Nos arredores da capital, a cidade de Brovary, as autoridades dizem que pelo menos seis pessoas foram mortas por uma série de ataques com mísseis.

Três horas depois que Putin deu sua ordem, o Ministério da Defesa da Rússia disse haver provocado estragos na infraestrutura militar das bases aéreas ucranianas e degradado suas defesas aéreas.

A mídia ucraniana informou, mais cedo, que os centros militares em Kiev e Kharkiv, no Nordeste, foram atingidos por mísseis, enquanto as tropas russas desembarcaram nas cidades portuárias do sul de Odessa e Mariupol. Testemunhas ouviram explosões em Mariupol.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que o objetivo do líder do Kremlin, Vladimir Putin, é destruir seu Estado.