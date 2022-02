A partida da primeira embarcação, do porto de Cruzeiro do Sul, contendo insumos da construção civil, no último sábado, 19, com destino à cidade de Porto Walter, no Vale do Juruá, marcou o início das obras de edificação do Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania (CISPC), que abrigará as Forças de Segurança do Estado, em um só espaço, no município.

De acordo com a Divisão de Projetos e Obras da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o CISPC de Porto Walter terá área total 480m², o suficiente para atender, a partir de uma construção moderna, todas as necessidade das forças que atuarão naquela localidade.

Para a obra (já licitada e contratada), o investimento do governo estadual chega a R $1.326.564,60. O prazo de entrega da edificação é de 12 meses, a partir da ordem de serviço.