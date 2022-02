Governo do Acre paga prêmio dos servidores da Sefaz nesta sexta

O governo do Acre realiza o pagamento do Prêmio de Valorização Anual dos servidores da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz), referente a 2021, nesta sexta, 25. Este é mais um compromisso com a valorização dos servidores estaduais e uma promessa reafirmada pelo governador Gladson Cameli.

O investimento é de mais de R$ 4 milhões e leva em consideração o cumprimento de diversas metas fiscais mensais e anuais. A quantia será paga de forma integral aos 103 auditores do Fisco Estadual, bem como aos 92 técnicos e especialistas da Fazenda.

O prêmio ajuda a contribuir com a qualidade de vida do funcionalismo e, consequentemente, garante a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

O pagamento anunciado pelo governador é um compromisso de valorizar os servidores públicos que se dedicam a transformar as políticas públicas em realidade.

“A valorização dos servidores segue sendo um dos princípios da administração pública, mantendo o pagamento sempre em dia e honrando o compromisso de pagar, de forma integral, o que a lei garante a cada categoria”, pontuou o chefe do Executivo.

Para o secretário da pasta fazendária, Amarísio Freitas, o prêmio significa uma valorização dos servidores, que mês a mês vêm se destacando para alcançarem as metas de arrecadação. “Parabenizo a todos os servidores pelas metas atingidas no empenho dos trabalhos realizados na Sefaz, em prol de toda a sociedade acreana”, finaliza.