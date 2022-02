Governo dialoga com a Força Nacional do SUS e órgãos da saúde para apoio durante período de enchentes

David Casseb/Agência de Notícias do Acre –

A preocupação do governo do Acre, diante da possível enchente do Rio Acre, bem como de outros mananciais, determinou a reunião da secretária da Saúde, Paula Mariano, na manhã desta quarta-feira, 23, em Brasília, com a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, ligados ao Ministério da Saúde (MS).

O encontro contou com a presença da representante do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, Adriana de Melo, e do coordenador da Força Nacional do SUS, coronel Moura Filho. Participaram também a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Acre, Marília Carvalho, e a assessora técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Isla Sales.

Segundo a secretária Paula Mariano, tendo em vista o risco de alagação do Rio Acre, a Sesacre tem se posicionado na busca de meios para garantir intervenções de assistência em favor das comunidades atingidas.

O objetivo foi dar ciência aos órgãos sobre o cenário atual do estado, no que diz respeito às enchentes: “A área da saúde é de vital importância, já que o pós-enchente está atrelado ao aparecimento de doenças. Então, nos reunimos para que esses órgãos tenham ciência do cenário atual no nosso estado”, salientou a secretária.