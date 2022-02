Iniciar o ano letivo de 2022 sem vacância em nenhuma disciplina. Essa é a meta da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) para os municípios. Por isso, o setor de lotação está reunido nesta quinta-feira, 24, com os gestores das escolas de Acrelândia, para analisar as necessidades de professores.

O encontro do setor de lotação acontece com representantes do núcleo da SEE em Acrelândia, e reúne gestores das escolas Santa Lúcia III, Jean Pierre Mingan, Pedro de Castro Meireles, Maria de Jesus Ribeiro e Marcílio Pontes dos Santos.

De acordo com a chefe da Divisão de Lotação de Pessoas, Nazaré Lima, a ida de representantes do setor está prevista para ocorrer em todos os municípios. Na quarta-feira, 23, as visitas iniciaram pelo município de Capixaba e, segundo ela, irão se estender a todos os outros núcleos.

A preocupação da SEE é iniciar o ano letivo sem vacância de disciplinas, seja no ensino regular, no atendimento educacional especializado ou mesmo nos programas. “Nossa meta é analisar as necessidades das escolas, para que o ano letivo de 2022 possa iniciar com 100% do quadro de professores preenchido”, enfatiza a chefe da Divisão.

Para o professor Josineri Ferreira, coordenador de ensino da escola Maria de Jesus Ribeiro, a visitação feita pelo setor de lotação é importante para que o ano letivo inicie com o quadro de professores completo. “Eu vejo como uma preocupação e um compromisso da SEE essa visita, porque a gente pode iniciar o ano sem carência de professores”, enfatizou.