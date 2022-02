O Rio Juruá transborda e já atinge cerca de mil famílias em Cruzeiro do Sul. A última medição, feita às 6 horas da manhã, desta quinta-feira, 23, mostra o Juruá com 13m27cm, acima da cota de transbordo, que é de 13m.

Segundo a Defesa Civil, oito bairros do município de Cruzeiro do Sul já foram afetados nesta alagação e, por enquanto, ainda não ocorreu retirada de famílias e transporte para abrigos. Mas, segundo o próprio coordenador da Defesa Civil, José Lima, nas próximas horas isso deve começar a acontecer.