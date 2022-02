O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (23) que a Aleac no final do ano passado foi o palco de várias mobilizações. As ruas do Acre vão sendo tomadas pelos movimentos dos trabalhadores.

Magalhães ressalta que essas mobilizações são alimentadas pelo não cumprimento das promessas do governador Gladson Cameli com as categorias.

Para ele, há soluções políticas e jurídicas possíveis e a Aleac precisa ser mediadora. O tempo que foi dado já é suficiente para a Assembleia tratar, por exemplo, da titulação dos militares com outra visão que não a do Poder Executivo.

“A nós todos cabe uma responsabilidade maior. O presidente Nicolau concedeu reajuste para os servidores da Casa. Era ilegal? Não. Era reposição”, disse, comparando situações -no caso do Governo, o reajuste já foi refugado pelo próprio várias vezes.