Agência Pública lança Microbolsas para repórteres indígenas

Os mais de 300 povos indígenas existentes no país têm enfrentado desafios crescentes para resistir a múltiplas pressões. Na Amazônia, várias comunidades encontram-se sitiadas pelo crime organizado, que busca a extração ilegal de madeira, o garimpo que destrói e contamina os rios, e a expropriação das terras demarcadas, por meio da grilagem, entre outras ameaças.

No centro-sul e Nordeste, vivendo em terras diminutas, as populações encontram-se muitas vezes em acampamentos precários, enfrentando violências, ameaças de morte e privação quase completa de direitos enquanto aguardam a conclusão de processos de demarcação que têm sido bloqueados politicamente ou na Justiça.

Há muito a investigar acerca dessas múltiplas ameaças aos povos indígenas e seus territórios. Nós, da Agência Pública, compreendemos que vários povos indígenas têm buscado ocupar espaços para fazerem eles mesmos a denúncia e a investigação sobre essas ameaças que os atingem, buscando formar comunicadores indígenas, seja nas universidades, ou por meio da educação informal.

Por isso, a Pública promove agora a 15ª edição de seu programa de Microbolsas. Convidamos repórteres indígenas de todo o Brasil a inscrever pautas investigativas para realizar reportagens sobre as ameaças e agressões às terras indígenas e as comunidades que nelas vivem. As 5 propostas vencedoras ganharão uma bolsa de R$ 7.500 para produzir a reportagem, com mentoria e edição da Pública. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril por meio do formulário abaixo.

Estamos em busca de pautas que abordem diferentes aspectos dessas ameaças às terras e povos indígenas, como: invasões dos territórios; roubos e destruição do patrimônio natural nas terras indígenas; corrupção, ações e omissões do poder público e de setores empresariais relacionadas a esses crimes; violências praticadas contra populações indígenas em luta por seus direitos territoriais; testemunhos e informações inéditas que comprovem a autoria de ações de esbulho e violência registradas na história recente.

As pautas vencedoras serão escolhidas pela Agência Pública, considerando a originalidade e relevância da pauta, consistência na pré-apuração, segurança e viabilidade da investigação e os recursos e métodos jornalísticos que serão utilizados. O resultado será divulgado a partir de 16 de maio.

Confira o regulamento da 15ª edição das Microbolsas.

Em caso de dificuldades ou dúvidas, envie um e-mail para [email protected] ou uma mensagem de WhatsApp para 11-94548-9244.