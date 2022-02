Transbordamento alaga comunidades do Rio Gregório; veja vídeo e fotos do drama das famílias

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (23) ter recebido imagens mostrando o transbordamento do Rio Gregório, em Tarauacá, afetando comunidades localizadas em floresta pública.

“Temos mais uma intempérie que o povo precisa enfrentar”, disse, chamando a atenção da Defesa Civil, Governo e da Secretaria de Meio Ambiente.

Todos moradores daquela localidade dependem da produção realizada às margens do Rio Gregório e ajuda imediata é muito importante mas uma política de recuperação dessas áreas é decisiva, segundo Edvaldo.

O deputado criticou a falta de comunicação. Anunciaram que Gladson sobrevoou Jordão mas isso não aconteceu. “Está ocorrendo uma dificuldade de comunicação interna no Governo”, disse Edvaldo.