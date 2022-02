Salário de ativos e pensionistas do Estado do Acre cai na conta dos servidores nesta sexta-feira (25) injetando quase R$300 milhões na economia

Cumprindo com o calendário anual de pagamento, divulgado no dia 11 de janeiro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o governo do Acre realiza nesta quarta-feira, 23, o pagamento dos servidores pensionistas e aposentados. Já os servidores ativos estarão com o pagamento em conta na sexta-feira, 25.O Estado conta com 18.134 servidores inativos ou pensionistas, que, conforme divulgado no calendário anual de pagamento, devem sempre receber seus proventos dois dias antes dos servidores ativos.

Ao todo serão 51.274 servidores do Estado que receberão seus proventos em dia, como anunciado pelo governo, sendo desses 33.140 servidores ativos, 13.899 inativos e 4.235 pensionistas, fazendo circular um montante superior a R$283 milhões na economia local.