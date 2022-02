O deputado Neném Almeida disse nesta quarta-feira (23) que há mais de um ano falta anestesista no Hospital Sansão Ribeiro, em Tarauacá.

“Estive várias vezes na Sesacre solicitando anestesista para Tarauacá. Nos prometeram que seria resolvido até dezembro mas até agora não chegou”, denuncia Neném.

As pessoas estão sofrendo com essa situação e estão brincado com a saúde da população. “Prometem e nunca chegam a um objetivo”, disse.