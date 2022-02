Na sessão desta terça-feira (22), o presidente da Câmara de Rio Branco, Cap. N.Lima (Progressistas), lamentou os índices de violência no Estado e alertou às autoridades em segurança pública para o combate ao tráfico de drogas e situação de vulnerabilidade dos usuários

‘’Quem esta no dia-a-dia na nossa cidade, quem esta acompanhando o que esta acontecendo nos nossos bairros aí é muito complicado, a violência contra o patrimônio contra o cidadão, violência de roubo, de ameaças, não tem tamanho, hoje em qualquer bairro que você for e conversar com algum comerciantes e algum cidadão ter coragem de falar para você o que ele esta passando ele vai lhe falar que é assustador”, disse N.Lima

O presidente enalteceu a participação na Tribuna Popular na ultima terça-feira, 15, do servidor público o Sr. Janes Peteca, onde foi relatado através de pesquisa as condições que os moradores em situação de rua se encontram e o crescimento alarmante dessa população e solicitou que o sistema de segurança pública possam aprofundar os estudos antes da implantação do “Programa Cidade mais Segura”

“Então o apelo é que o Estado faça um estudo profundo para ver onde colocar essas quatrocentas e poucas câmeras, para que realmente se tenha um conhecimento real e se possa fazer um monitoramento eficaz para coibir a criminalidade”, concluiu.