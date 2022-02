O deputado Cadmiel Bonfim pediu nesta quarta-feira (23) atenção do Deracre à situação da rodovia AC 40, no trecho entre Rio Branco e Senador Guiomard, que vem apresentando alguns buracos que podem ficar maiores.

Ele informou a realização da assembleia geral do militares prevista para depois das 8h esta sexta-feira (24), que tem uma pauta extensa de reivindicação, entre elas a isonomia com a Polícia Civil.

“Passados três anos nem a titulação foi corrigida”, criticou Bonfim. “O governador causou expectativa na tropa”.

O deputado também discorreu sobre a questão fundiária do Acre. Na Gleba Morongaba, em Tarauacá, há mais de 1.000 assentados mas eles não tem o documento da terra e não tem acesso a muitas coisas, incluindo crédito bancário.

Ele pede uma política desburocratizada da regularização fundiária.