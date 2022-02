A deputada Maria Antônia prestou nesta quarta-feira (23) solidariedade às populações alagadas no Acre, especialmente em Feijó e Tarauacá.

Ela se disse preocupada com o pós-enchente. “O transtorno é muito grande”, observou a deputada. Ela pede apoio para essa fase.

Maria Antônia relatou a agenda em Marechal Thaumaturgo no final de semana passado e se disse feliz com os benefícios que chegaram -e pediu que o maquinário enviado permaneça no município servindo à população.

Ela elogiou a representação da Secretaria de Produção naquela município.