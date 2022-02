A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Atendimento ao Surdo (CAS), abrirá inscrições para o curso básico de Libras a partir do dia 3 de março (quinta-feira). As inscrições se encerram no dia 11 de março e o curso se inicia no dia 11 de abril.

De acordo com a coordenadora do CAS, Joana D’Arc Nascimento, o curso tem uma previsão de 120 horas/aula e é destinado para professores da rede pública (estadual e municipais), alunos do ensino médio e também à comunidade em geral. Ao todo serão 25 vagas por turno, já que haverá um curso pela manhã e outro à tarde.

“Antes, costumávamos oferecer em torno de 40 vagas por turno, mas, para que se possa obedecer aos protocolos de segurança estabelecidos durante a pandemia, estamos abrindo, neste momento, somente 25 vagas”, explicou a coordenadora.

O curso básico de Libras é o primeiro a ser ofertado no primeiro semestre. Segundo a coordenadora, ainda está prevista uma oficina destinada a auxiliares escolares, dentro da formação continuada que é ofertada todos os anos pela SEE.

Ainda no primeiro semestre, está programada a realização de um curso na área da saúde, para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre). Também está no planejamento do CAS a oferta de um curso de Libras no município de Sena Madureira, destinado a professores e à comunidade em geral.