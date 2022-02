O deputado Roberto Duarte diz que a Energisa tem desrespeitado a Assembleia Legislativa e o Governo do Acre, prejudicando a população.

“Estou colocando o meu gabinete à disposição da população da Energisa para acionar a Justiça pela cobrança da taxa de religação”, disse.

Duarte também pediu cumprimento da carteira de prioridade aos portadores de TEA (autistas) e de fibromialgia. “Recebo inúmeras cobranças de pessoas que sofrem com fibromialgia que tem direito reconhecido e não é executado pelo Governo do Estado”, disse.