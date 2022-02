Certidão negativa de CNH pode ser acessada pelo site do Detran

gora o condutor que precisa da certidão negativa da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode retirar por meio do Portal de Serviços do site do Detran.

A certidão negativa de CNH contém o histórico do motorista, data da 1ª habilitação, validade da CNH, comprovação de categoria, processos, ocorrências, bloqueio ou impedimentos e é utilizada como comprovante para fins judiciais, trabalhistas, de aposentadoria ou cursos.

“Temos recebido uma alta demanda de pessoas buscando certidão negativa de CNH, principalmente aquelas que querem exercer atividades remuneradas como motoristas e, para otimizar o tempo dos cidadãos, facilitamos o acesso”, explica a chefe de atendimento de habilitação do Detran, Elisângela Lopes Brasil.

Como solicitar o nada consta de CNH

Entrar no site do Detran/AC – www.detran.ac.gov.br; Entrar no Portal de Serviços e fazer o login; Clicar na opção “habilitação”, do lado esquerdo da tela; Clicar em “certidão nada consta”; Validar a consulta clicando na opção “não sou um robô” e “prosseguir”; Agora é só realizar o download ou impressão da certidão.

Os interessados com alguma restrição administrativa devem comparecer à sede do Detran/AC, localizada na Avenida Ceará, nº 3.059, Jardim Nazle, sem necessidade de agendamento.