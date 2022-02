Zen quer audiência contra situações “gritantes” na saúde do Acre

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (22) que a saúde vive problemas diversos no Acre. Ele focou nos usuários do Sistema Ùnico de Saúde, citando o caso de Mariane Paiva, de 1 ano e 10 meses, que nasceu com um sério problema de saúde e toma quatro medicamentos de média e alta complexidade.

O problema é que desde outubro do ano passado a família de Mariane não consegue no Centro Especializado de Medicamentos. “A justificativa é sempre a licitação”, disse.

Ele citou outro caso, o de Regina Amélia, que está grávida. Ela tem 3 filhos autistas e esse é um caso em que pode submeter a uma laqueadura. “O bom senso grita aos nossos ouvidos”, diz. As tentativas para se fazer a cirurgia tem esbarrado em algumas questões na saúde pública.

Regina Amélia fez pedido em público e o deputado Daniel Zen chama a atenção para os problemas da saúde reflete na vida das pessoas. Para ele, uma audiência deve debater situações que considera “gritante” na saúde do Acre.