Neném quer convocação de CR do Idaf, Polícia Civil e Educação

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (22) que foi o primeiro deputado a debater com a categoria o cadastro de reserva da Educação.

Segundo ele são quase 10 mil professores provisórios e muitos deles estão no cadastro de reserva.

Para ele, nada mais justo que convocar os profissionais do cadastro de reserva da Educação.

Ele voltou a interceder pelo cadastro de reserva do Idaf. Segundo o governo tenta enganar o Ministério da Agricultura, que exigiu aumento de pessoal no Idaf para fiscalização da febre aftosa.

Neném também lembrou o sofrimento do pessoal de cadastro de reserva da Polícia Civil. O governo gerou expectativa e não conseguiu manter o compromisso.