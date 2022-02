Mais de cem alunos da Escola Cívico-Militar 15 de Junho, em Senador Guiomard, formaram-se no ensino fundamental nesta segunda-feira, 21. A solenidade de colação de grau contou com a presença da secretária de Educação, Socorro Neri, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, e do corpo docente da escola.

Conhecida por ter um modelo de educação que combina gestão civil com didática pedagógica militar, a instituição foi inaugurada em 2019 pelo governador Gladson Cameli, como parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Governo Federal.

“O próximo passo a ser enfrentado é o ensino médio, e vocês vão seguir neste mesmo formato na Escola Cívico-Militar Adalci Simões da Costa, que foi construída do zero aqui em Senador Guiomard, em um esforço do nosso govenador Gladson Cameli. Temos visto os resultados desta modalidade de ensino com os estudantes que prestaram o último Enem, tirando notas excelentes em todas as áreas”, destacou a secretária.

O coronel Carlos Batista aproveitou para agradecer toda a equipe pela dedicação: “Obrigado a cada um de vocês pelo compromisso com o ensino-aprendizagem deste colégio. O sucesso destes alunos é fruto do trabalho de cada um de vocês”.

Além da entrega de diplomas, o momento contou com homenagens aos alunos-destaque em diversas áreas, e também com a leitura de uma carta de agradecimento ao corpo docente, escrita pela estudante Maria Pessoa, que também ganhou medalha por ter a maior média de nota da escola: “A missão de vocês vai muito além de serem professores, vocês são verdadeiros mestres, que souberam despertar a nossa admiração de modo único, e se tornaram fonte de inspiração para nós”, afirmou.