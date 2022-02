Continuam abertas as inscrições para docentes de Educação Física e estudantes que tenham interesse em colaborar no projeto Academia do Futebol, do Instituto Federal do Acre (Ifac). Com uma alteração do cronograma, o prazo de inscrições foi prorrogado até o dia 02 de março. O projeto é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e Coordenação de Esporte e Lazer (Coel). Vagas são para Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Clique aqui para acessar a página do edital

Para a vaga de professor de Educação Física, o projeto pagará bolsa de R$ 750/mensais. Para os alunos selecionados como monitores, a bolsa será no valor de R$ 300/mensais. Poderão se candidatar às vagas, somente estudantes do Ifac. Os aprovados receberão bolsa durante o período de 21 meses.

Para se inscrever, os candidatos devem encaminhar documentação exigida em edital por e-mail até o dia 02 de março

A seletiva dos docentes e monitores será realizada em única etapa, sendo que os candidatos serão classificados de acordo com os critérios disponíveis em edital.

Conforme o novo cronograma, a lista de inscritos será divulgada no dia 03 de março e o resultado preliminar em 07 de março. A expectativa é de que o resultado final seja publicado no dia 10 de março.

