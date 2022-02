Estudantes do ensino médio regular, técnico profissionalizante e superior já podem se inscrever a partir desta segunda-feira (14) no Processo Seletivo de Estágio 2022 da Eletronorte. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A carga horária é de quatro horas por dia, ou 20 horas semanais, e é necessário ter disponibilidade para realizar o estágio por um período mínimo de seis meses. Na data de início do estágio, o estudante deve ter 16 anos completos. Também é preciso estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e com as obrigações militares, quando do sexo masculino. Além disso, não ter feito estágio com vigência superior a 18 meses (corridos ou intercalados) na Eletronorte, exceto pessoas com deficiência. Estudantes estrangeiros com visto de permanência no país também podem participar.

Os valores da bolsa-auxílio para o ensino médio regular e técnico profissionalizante são de R$ 354,64, por mês, e para o ensino superior de R$ 638,00 por mês, mais auxílio refeição ou alimentação de R$ 657,28. Auxílio transporte será concedido somente quando a Empresa estiver em atividade presencial, no valor correspondente a duas passagens diárias de transporte urbano de acordo com cada localidade.

As inscrições estão abertas nas seguintes cidades: Altamira, Belém, Marabá, Tucuruí, Santarém e Vila Do Conde, no estado do Pará, Cuiabá e Sinop, no estado do Mato Grosso, Ji-Paraná e Porto Velho, no estado de Rondônia, Boa Vista (RR), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

“O Programa de Estágio da Eletronorte tem um papel social muito importante, pois prepara os estudantes para a carreira profissional, contribuindo significativamente para a sua futura inserção no mercado de trabalho. As oportunidades de estágio são concedidas por meio de Processo Seletivo realizado periodicamente, primando pelos princípios da isonomia e transparência, em conformidade com a legislação vigente”, declara Anne Giselle Paiva Fontenele de Carvalho, gerente do Departamento de Remuneração, Desempenho e Carreira da Eletronorte.

Há vagas para o ensino técnico e superior em várias áreas. As inscrições vão até o dia 6 de março de 2022 e a prova será online. O edital completo está disponível na página do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), endereço eletrônico www.ciee.org.br, ou no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/4189/detalhe.